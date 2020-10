Kleiner Piks mit großer Wirkung

Ob Klinikleiter, Chefarzt, Verwaltungsmitarbeiter oder Pflegefachkraft: Mitarbeiter der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar rufen zur Grippeschutzimpfung auf – und gehen mit gutem Beispiel voran. Das Angebot für Mitarbeitende, sich in einem der vier Klinikstandorte vom Betriebsarzt impfen zu lassen, ist im Jahr der Corona-Pandemie reichlich angenommen worden.

Eine regelrechte Tradition ist der jährliche Besuch beim Betriebsarzt für Dr. Bernhard Nitsche: „Ich lasse mich jedes Jahr gegen die saisonale Grippe impfen.“ 2020 hält der Chefarzt der Abteilung Innere Medizin in der GRN-Klinik es im Hinblick auf die Corona-Pandemie für besonders wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen. „Dieses Jahr ist es noch wichtiger, sich impfen zu lassen“, meint er und nennt gleich drei gute Gründe, den kleinen Piks mit großer Wirkung über sich ergehen zu lassen: „Mit der Impfung schütze ich mich, schütze andere und helfe mit, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird.“

Überlastung befürchtet

Auch das Robert Koch Institut (RKI) macht in seinen Veröffentlichungen deutlich: „Gleichzeitig eine größere Grippewelle und die Covid-19-Pandemie kann das Gesundheitssystem nur schwer verkraften.“ Die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut empfiehlt deshalb die Grippeschutzimpfung besonders für Personen, die ein erhöhtes Erkrankungsrisiko haben. Dazu zählen ältere Menschen ab 60 Jahren, Personen mit Grundkrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Erkrankungen der Atmungsorgane oder Diabetes, aber auch medizinisches Personal und Menschen, die in Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr arbeiten. Für das medizinische Personal empfiehlt die Stiko die jährliche Influenza-Impfung – sowohl zum individuellen Schutz als auch zum Schutz der Patientinnen und Patienten.

Die GRN-Kliniken in Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim bieten jährlich Impfungen für ihr Personal an – dieses Mal war die schützende Injektion besonders beliebt. „Es freut mich, dass 2020 die Bereitschaft zur Impfung auch bei unserem Personal größer war als in den Jahren zuvor. Im Falle einer Infektion lässt es sich so bei ähnlichen Symptomen besser differenzieren, ob eine Influenza oder eine Infektion mit Corona vorliegt“, so Klinikleiter Tim Egger.

Chefarzt Dr. Nitsche lobt den Ablauf der Impfung. Die sei besonders unkompliziert und zeitsparend, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich gewesen. Dr. Robert Fritsch, Facharzt für Innere Medizin und Betriebsarzt, erklärt, wie die Impfung funktioniert: „Durch die Grippeimpfung wird das Immunsystem mit dem Erreger bekannt gemacht, noch bevor es zu einer Infektion gekommen ist. Der Impfstoff enthält nicht lebendige Bestandteile des Erregers, die eine Immunreaktion auslösen.“ Die saisonale Grippeimpfung sei in der Regel gut verträglich. Das Risiko ernsthafter Komplikationen bei einer Grippeerkrankung sei um ein Vielfaches höher als die Wahrscheinlichkeit schwerer Nebenwirkungen aufgrund der Impfung.

Rötung oder Schmerz möglich

Die am häufigsten beobachteten Nebenwirkungen der saisonalen Grippeimpfung sind bei etwa zehn bis 40 Prozent der Geimpften eine Rötung oder Schmerzen an der Injektionsstelle. Einzelne Symptome wie erhöhte Temperatur, Muskelschmerzen oder ein leichtes Unwohlsein werden bei fünf bis zehn Prozent der Geimpften beobachtet. „Sie sind harmlos und klingen ohne Therapie spätestens nach einigen Tagen ab“, weiß Dr. Fritsch.

Sehr selten können im Fall einer Allergie Ausschläge, Ödeme oder Atembeschwerden sowie ganz selten eine allergische Sofortreaktion (anaphylaktischer Schock) auftreten. Einmal pro einer Million geimpften Personen wird das autoimmun bedingte Guillain-Barré-Syndrom (GBS) in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Grippeimpfung beobachtet. Viel häufiger tritt das jedoch bei einer Grippeerkrankung auf.

„In Schwetzingen waren die Impfstoffe gegen Mittag des zweiten Impftages bereits aufgebraucht“, sagt Klinikleiterin Katharina Elbs. Sie hat sich wie viele andere Mitarbeiter der GRN impfen lassen und würde dazu auch anderen dringend raten.

Um die dieses Jahr größere Nachfrage bewältigen zu können, hat die Bundesregierung zusätzlichen Grippeimpfstoff geordert, der bereits in der Verteilung ist. Über 26 Millionen Dosen Influenzaimpfstoffe sind für die Saison 2020/21 in Deutschland verfügbar. „Das ist im Vergleich zur vergangenen Saison mit 14 Millionen Dosen Impfstoff fast doppelt so viel“, heißt es auf der Internetseite des Bundesgesundheitsministeriums. Aktuell könne es lokal und zeitlich zwar zu Lieferengpässen kommen, ein Versorgungsproblem gebe es aber nicht.

Ernst zu nehmende Erkrankung

Abschließend macht Chefarzt Dr. Bernhard Nitsche noch einmal deutlich: „Die echte Grippe ist keine einfache Erkältung, sondern eine ernst zu nehmende Erkrankung. In Deutschland sterben je nach Schwere der Grippewelle jedes Jahr mehrere Hundert bis zu über 20 000 Menschen an Grippe.“ Sein Appell: „Die Schutzimpfung bietet die beste Möglichkeit, sich und andere gegen Grippe zu schützen. zg

