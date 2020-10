Kleines Musical im Gottesdienst

Die evangelische Kirche feiert am Sonntag, 1. November, um 10 Uhr einen Familiengottesdienst im Lutherhaus. Er beschließt die Kinderbibeltage, die gerade in den Ferien stattfinden. 20 Kinder treffen sich an vier Vormittagen, um in die spannende Geschichte des kleinen Zöllners einzutauchen, heißt es in einer Mitteilung der Kirche.

Ein Jugendmitarbeiterteam um Gemeindediakonin Margit Rothe und Bezirkskantor Detlev Helmer hat eine Form gefunden, in der die biblische Geschichte trotz Pandemie als kleines Musical im Zentrum des Familiengottesdienst stehen kann. Für diesen ist extra der große Saal im Lutherhaus reserviert, damit die Abstandsregeln beachtet werden können. Eine Mund-Nase-Maske ist mitzubringen.

Nachdem die Kinder in sehr kleinen Gruppen Requisiten gebastelt, Szenen geprobt und Lieder eingeübt haben, können sich nun alle Interessierten freuen auf eine Marktszene in Jericho, ein Gespräch eines Bauern mit Zachäus am Zoll,die Ausgrenzung des verhassten Zöllners in der Stadt und die Begegnung mit Jesus, die das Leben des Zöllners grundlegend veränderte.

Die Gnade auf dem Prüfstand

Der nächste „for your soul“-Gottesdienst kann ab Samstag, 31. Oktober, 18 Uhr online unter „ekischwetzingen.de“angesehen werden und dauerhaft auf Youtube. „Martin Luther fand vor über 500 Jahren einen gnädigen Gott. Daran erinnern die evangelischen Kirchen am Reformationstag. Aber was bedeutet das eigentlich? Sind wir nun alle bessere Menschen? Mord und Totschlag gibt es doch weiterhin. Pfarrerin Dr. Franziska Beetschen stellt die Gnade auf den Prüfstand. Als Gesprächspartner hat sie sich dazu den ehemaligen Gefängnisseelsorger Gerhard Ding eingeladen. Die Musik steuern Dominik Steegmüller (Gesang), Mathias Buchta (Gitarre) und Tobias Nessel (Schlagzeug) bei. Bei dem Internet-Gottesdienst wird auch der „Klingelbeutel“ digital herumgereicht. Spenden können auf das Konto bei der Sparkasse Heidelberg, IBAN DE63 6725 0020 0009 3105 84 überwiesen werden. zg

