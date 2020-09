Klimafreundlich handeln als Motto

„Lerne klimafreundlich zu handeln“ lautet das Motto der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen im Herbst-/Wintersemester. Was damit alles zusammenhängt für Klimawandel und Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz, Menschen und ihr Naturverständnis, Tiere und deren bedrohte Lebenswelt, Gesundheit und Welternährung kann in Vorträgen wie Kursen erfahren werden.

„Ganz bewusst haben wir wieder ein gedrucktes VHS-Programmheft auf den Markt gebracht“, sagt Leiterin Gundula Sprenger. „Viele Menschen haben das Team darauf angesprochen und sich gewünscht, dass sie ihre Kurse nicht nur auf der Homepage finden. Der Unterricht wird in Kleingruppen im beliebten Präsenzunterricht oder im neuen Onlineformat angeboten.“ Die Teilnehmer können sich bei vielen Themen, die die Gesellschaft zusammenhalten, aktiv beteiligen, Topthema ist die Gesundheit. Die Frage „Wie geht’s?“ ist keine Floskel, sie ist wieder von Bedeutung. Bei neuen Vorträgen wie nachlassende Sehkraft, Augentraining, PEP-Klopfen oder Übertherapie am Lebensende erhält man Antworten von Fachreferenten.

Entspannend Nützliches erfahren kann man bei einer Kräuterwanderung, einem achtsamen Spaziergang in der Natur, einem Foto-Spaziergang für neue Motive und Know how oder einem regionalen Kochkurs. Für Jungs und Mädchen stehen das Labor für Blubbergas sowie die Körperwunderwerkstatt offen, oder es lockt Bushcraft und Survival als Angebot.

Auch gibt es in diesem Semester neue Online-Angebote. Die VHS-Mitarbeiter haben ihren Kopf in die vhs.cloud gesteckt und möchten die Kursteilnehmer dahin mitnehmen. Alle können hier ihre digitale Kompetenz für Online-Learning und -Konferenzen erweitern. Im Programmheft und auf der Homepage findet sich eine Übersicht zu Online-Angeboten.

Und für alle, die sich das noch nicht so genau vorstellen können und es längst mal machen wollten, werden kleine Schnupperangebote im Online-Unterricht angeboten. Das kann auch mal – wenn gewünscht – ein Termin in einem Präsenzkurs sein. Einfach mit den vertrauten Personen im Kurs üben, wie es sein könnte, wenn der Unterricht von zu Hause aus läuft.

Wer unter www.vhs-schwetzingen.de stöbert oder im neuen VHS-Programmheft liest, findet ein Angebot voller interessanter Lernwelten, kann neue Wissenspfade beschreiten oder in bekannter Gruppe den Sprachkurs fortsetzen – abwechslungsreiche Begegnungen garantiert.

Anmeldung und Semesterbeginn

Das neue VHS-Programm Herbst/Winter 2020/2021 ist da. Am Montag, 7. September, beginnt die Anmeldung. Das Programmheft ist erhältlich bei der VHS, Mannheimer Straße 29, in den Rathäusern und Bibliotheken der Mitgliedsgemeinden, bei Sparkassen, Banken und Buchhandlungen sowie in vielen Geschäften.

Bei zahlreichen Kursen – insbesondere in den Bereichen Sprachen und Gesundheit – empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung: im Internet unter www.vhs-schwetzingen.de rund um die Uhr, unter Telefon 06202/2 09 50 oder per E-Mail unter info@vhs-schwetzingen.de . zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.09.2020