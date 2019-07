Klimawandel aufs Plakat

2 Fotos ansehen Die Preisträgerinnen Israa Salameh (l.) und Mitra Ababeki. © Dinkhauser

„Es ist an der Zeit, aktiv zu werden. No more discussion, action now!“ Das sagte Israa Salameh, Schülerin des Wirtschaftsgymnasiums der Carl-Theodor-Schule, in ihrer Ansprache. Sie hatte den ersten Preis in der Kategorie der Altersgruppe 14 bis 19 im Jugendposterwettbewerb „Klimawandel – was tun?“ erhalten.

Weitere Preisträgerinnen waren Mitra Ababekir, Isabell Schenk und Nina Pfeifer. Ausgelobt worden war der Preis von der Jugendabteilung des Deutsch-amerikanischen-Frauen-Clubs Heidelberg und dem Stadtjugendring Heidelberg. Die Schülerinnen demonstrierten mit ihren Plakaten für solidarisches Verhalten gegen den Klimawandel.

Unter anderem im Seminarkurs „Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt“ wird Nachhaltigkeit thematisiert. Kunst ermöglicht einen besonderen Zugang zu Themen und so hatten sich die Schülerinnen, die sich auch im Jugendgemeinderat engagieren, ans Werk gemacht und Plakate für den Wettbewerb entworfen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.07.2019