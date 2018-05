Anzeige

Nur vier Tage vor der „einvernehmlichen Trennung“ informierte GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger die Mitarbeiter mit einem Brief über die Trennung vom langjährigen Leiter des Schwetzinger Krankenhauses, Ingo Roth. „Insbesondere aufgrund der sich weiter abzeichnenden negativen Entwicklung und schwierigen finanziellen Situation der Klinik wurde das Arbeitsverhältnis im beiderseitigen Einvernehmen zum Ende des Monats aufgelöst“, heißt es in dem Schreiben. Da war Roth schon nicht mehr vor Ort. Mitarbeiter sagen, er habe wichtige Entscheidungen zu lange herausgezögert und sei so mitschuld am Defizit in den letzten beiden Geschäftsjahren.

Das wird von offizieller Seite so nicht bestätigt, es heißt aber von Seiten Rüdiger Burgers auf Nachfrage unserer Zeitung: „Die Gründe für die Trennung liegen in Differenzen über das Führungsverständnis und die Weiterentwicklung der Klinik.“ Die gibt es spätestens seit vor Ort die Entwicklung einer neuen strategischen Ausrichtung stattfindet. Dafür zuständig ist innerhalb der GRN-Gesundheitszentren seit Oktober 2015 Katharina Elbs. Sie hat jetzt auch kommissarisch die Leitung des hiesigen Krankenhauses übernommen. „Kommissarisch, weil eine endgültige Bestellung durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft erfolgen muss. Andererseits müssen jedoch kurzfristig für den Klinikbetrieb notwendige Entscheidungen getroffen werden. Das haben wir mit Landrat Stefan Dallinger, der den Aufsichtsratsvorsitz führt, so abgesprochen“, sagt Burger weiter.

Das Schwetzinger Krankenhaus war bisher eher eine Stütze der GRN-Gruppe, bewegte sich jahrelang in den schwarzen Zahlen. Aber 2016 und 2017 war das nicht so, auch hier drücken nun Defizite. „Die Klinikfinanzierung hat sich insbesondere in Baden-Württemberg in den Jahren 2015 bis 2017 zugespitzt. Ein Großteil der Krankenhäuser im Land weist Defizite aus. Dies liegt vor allem an der in den vergangenen Jahren zu gering ausgefallenen Vergütung der Krankenhausleistungen. Die Steigerungen liegen in Baden-Württemberg weit unter dem Bundesdurchschnitt. In der Klinik Schwetzingen wurde erstmals in 2016 ein Defizit erwirtschaftet“, bestätigt Roland Burger auf unsere Nachfrage hin. Er beziffert das Minus in 2016 mit knapp einer Million und 2017 mit etwa 800 000 Euro.