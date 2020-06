Kliniken und Altenpflege sind komplett coronafrei

Kreis.Das ist doch mal eine sehr gute Nachricht: Die Bewohnerinnen und Bewohner des GRN-Seniorenzentrums Schwetzingen und der Betreuungszentren in Sinsheim und Weinheim wurden jetzt insgesamt dreimal vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises auf das Coronavirus getestet. Das Ergebnis in allen Fällen fiel negativ aus (diese Zeitung berichtete schon kurz).

Das bedeutet: Alle getesteten Bewohner waren zum Zeitpunkt der Tests coronafrei. Die Untersuchungen fanden während des von der Landesregierung angekündigten flächendeckenden Screenings in Alten- und Pflegeheimen statt. Dabei sollte ein Überblick über das Infektionsgeschehen in dieser besonders schutzbedürftigen Personengruppe gewonnen werden. Infektionen können so frühzeitig erkannt und die Ansteckung in Einrichtungen verhindert werden, in denen viele Menschen aus Risikogruppen unter einem Dach zusammenleben.

Freude und Erleichterung

Über die Testergebnisse zeigt man sich bei der GRN mehr als zufrieden: „Wir freuen uns über die guten Nachrichten für unsere Einrichtungen. Insbesondere hinsichtlich des unmittelbar bevorstehenden Umzugs des Betreuungszentrums Weinheim sind wir erleichtert, dass dieser unbelastet von Corona-Fällen stattfinden kann“, so Hans-Jürgen Hellmann, Leiter des Geschäftsbereichs. Um sicher zu sein, dass sich niemand – etwa durch Kontakte mit externen Umzugshelfern – infiziert hat, werden die Bewohner des Betreuungszentrums Weinheim nach dem Umzug in den Neubau nochmals getestet. „Sollte dann ein Bewohner positiv festgestellt werden, wird die betreffende Person innerhalb der Einrichtung sofort isoliert und unter Einhaltung strengster Schutzmaßnahmen weiter betreut und gepflegt. Kontaktpersonen würden dann benachrichtigt, ebenfalls getestet und müssten sich so lange in Quarantäne begeben, bis ein negatives Testergebnis vorliegt“, erklärt Hellmann.

Aktuell keine Intensivpatienten

Auch aus den GRN-Kliniken Eberbach, Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim kommen gute Nachrichten: Es befinden sich nur noch fünf Corona-Verdachtsfälle und vier bestätigte Fälle auf den speziell für diesen Zweck eingerichteten Isolierstationen; auf den Intensivstationen müssen derzeit keine Covid-19-Patienten behandelt werden. Trotzdem stehen die Plätze weiter für Notfälle bereit. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 09.06.2020