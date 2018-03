Anzeige

Das christliche Osterfeuer entstammt dem heidnischen Frühlingsfeuer. Der Brauch ist lange belegt, mit den Feuern wird die Sonne, die sich über den Winter hinweggesetzt hat, begrüßt. In manchen Regionen Norddeutschlands wird heute noch mit dem Licht der Osterkerze aus der Kirche das Osterfeuer entzündet.

Bald mussten von den Badenia-Kickern neue Bänke und Tische herangeschafft werden. Auch der Nachschub von Brennmaterial war sichergestellt. Die Gruppe K’lydoscope um Frontmann Martin Orth, Andreas Frank und Fabio Di Bernardo rockten derweil die Wiese. Zuerst klang der „Skandal im Sperrbezirk“ durch die Nacht. Bei „Whole Lotta Love“ von Led Zeppelin und Billy Idols „Rebel Yell“ stieg die Stimmung weiter an. Immer mehr Gäste versammelten sich um die wärmenden Flammen. Vor allem die Kinder schauten mit leuchtenden Augen auf die große Feuerpyramide. K’lydoscope spielte „Stairway to Heaven“ in den nächtlichen Himmel. Die Besucher machten es sich an der Glut gemütlich, manche rückten bei „Angels“ von Robbie Williams noch enger zusammen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 31.03.2018