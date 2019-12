„Knusper, knusper knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen“ – die 150 Schüler der Johann-Michael-Zeyher-Grundschule erlebten einen tollen Vormittag mit dem Musiktheater „Hänsel und Gretel“. Juri Tetzlaff, bekannter Moderator beim Kinderkanal von ARD und ZDF, und das Blechbläserquintett „Brass 4.1“ präsentierten eine ganz besondere Fassung der Märchenoper von Engelbert Humperdinck. Mitmachen war angesagt.

Das Ensemble mit den Trompetern Jochen Lorenz und Stefan Michels, Sabine Roschy am Horn, Günther Scherb an der Posaune und Tobias Elsäßer an der Tuba ließ die Märchenfiguren auf eine spannende Weise aufleben. Von Anfang an wurden die kleinen Zuhörer mit einbezogen. Juri Tetzlaff, an diesem Tag mal nicht mit Schatztruhe und Fernrohr ausgestattet, stimmte die Kinder gleich beim Warm-up ein. Der Wind strich leise durch die Zweige, die Vögel zwitscherten in ihren Nestern und die Tiere streiften durch das Unterholz. In der Turnhalle entstand so mit viel Fantasie ein dichter Wald. Dann war von den Kindern volle Aufmerksamkeit gefordert. Gebannt hörten sie die Geschichte von „Hänsel und Gretel“. Vom Vater auf seinem Weg in die Stadt, vom zerbrochenen Milchkrug, von dem Männlein im Walde, von der Hexe und von den Geschwistern am Knusperhäuschen. Die Erzählung wurde immer spannender.

Tuba verwandelt sich in die Hexe

Das 2010 gegründete Blechbläserquintett aus professionellen Musikern ging den Kleinen voran. Die Kinder wussten aber schon viel: Victoria und Marie erkannten das gesungene Rätsel von der Hagebutte und Elias begeisterte sich für die Tuba, die sich allmählich in die Hexe verwandelte – mit Mantel, Besen und Hut. David durfte als Sandmann fungieren und mit dem Zauberstab Sterne an den Himmel zeichnen. Katharina gab den aufgehenden Mond. Alles nahm ein gutes Ende – Hänsel und Gretel entkamen der bösen Hexe. Schließlich waren alle ihre Sorgen weg und die Kinder lebten noch lange glücklich zusammen.

