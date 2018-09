Kochen, plaudern, lachen, erinnern

Mittwochs zieht sich ein feiner Duft durchs Hebelhaus. Er dringt aus dem Gemeinschaftsraum, der immer ab 10.30 Uhr zum Ort des Schnippelns und Köchelns wird. Im Betreuungsangebot für an Demenz Erkrankte hat die Kochgruppe „Leckermäulchen“ ihren festen Platz.

Cornelia Münch, Christine Kuziak und Ursula Reber sind die Leiterinnen der Kochgruppe und mitten in den Vorbereitungen. Kuziak erstellt regelmäßig einen Plan, was zubereitet werden soll: „Wir sprechen mit unseren Gästen, was sie gerne essen, was man sich daheim nicht mehr selbst zubereitet, fragen nach Lieblingsspeisen“, erklärt sie die Basis für die Planung, bei der auch mal Rotkraut, Knödel und Braten auf dem Menüplan auftauchen. Über die heiße Zeit, zu der der Tag unseres Besuches zählt, hat man leichte Kost ausgewählt. Es soll italienischen Salat mit Schinken, Käse und Ei geben, dazu einen Nachtisch mit Äpfeln und Quark. Ein großer Gruppentisch wird mit Brettchen und Messern bestückt – doch vor der gemeinsamen Schnippelarbeit geht es in den Stuhlkreis, dort kommen alle erst einmal an.

Nach einer herzlichen Begrüßung durch Cornelia Münch stehen die Zutaten des Tagesmahls auf dem Plan. Wer erkennt, welche Zutat, weiß vielleicht auch, was aus allen zusammen angerichtet werden kann? Rege wird darüber gesprochen, klar ist schnell: Es gibt Salat. Kein Wunder, der Eisbergsalat ist nicht zu übersehen. Tomaten, Lauchzwiebeln, Gurke und Paprika passen auch dazu. Geheimnisvoll sind die Äpfel, doch auch die werden flott dem Nachtisch zugeordnet. Nahrungsmittel, die jeder kennt. Am „Vorbereitungstisch“ finden alle Platz, hier wird der Salat geschnitten, werden Tomaten vom Strunk befreit und mundgerecht zerteilt, die Salatgurke wird in Scheibchen zerkleinert. Ursula Reber und Cornelia Münch fragen immer wieder nach Erlebnissen und was man sich vielleicht noch selbst kocht. Jeder Gast erzählt so viel er möchte, es wird gelacht, zugestimmt, oder geschildert, was man selbst anders macht. Kann einer nicht mehr so richtig mit dem Messer umgehen, dann hilft man sich gegenseitig.

Entlastung für Pflegende

In der Küche bereitet in der Zeit Christine Kuziak die gekochten Eier vor, schneidet Käse und Schinken in Streifen: „Es gilt, Hygienevorschriften einzuhalten“, sagt sie. Kurz darauf sammeln sich alle Gäste am Tresen vor der Küche, denn jetzt werden die Komponenten auf den Tellern zusammengeführt und ausdekoriert. Lecker schaut es aus und schmeckt auch so. Die Äpfel fürs Kompott sind geschält und verkocht, kühlen aus. Geschichtet mit Quark wird eine süße Kindheitserinnerung daraus, die alle „Leckermäulchen“ genießen.

Die Kochgruppe können acht Personen besuchen, sie ist als Entlastungsangebot für pflegende Angehörige gedacht. Cornelia Münch führt aus, dass neben dem Vorbereiten und Kochen auch ein Malangebot gemacht wird, etwa Blätter ausmalen im Herbst, sowie das immer beliebte Singen, bei dem die Gäste - an Demenz Erkrankte und Menschen nach einem Schlaganfall – gerne mitmachen. Für alle sei es eine Abwechslung vom Alltag, die den Familienangehörigen die Möglichkeit gibt etwas für sich zu tun. Spaß macht es sichtlich, denn alle Mienen sind zufrieden und jeder konnte zum schönen Vormittag etwas beitragen.

Die Kochgruppe „Leckermäulchen“ trifft sich immer mittwochs von 10.30 bis 13.30 Uhr im Hebelhaus, Hildastraße 4a. Kosten in Höhe von 25 Euro pro Nachmittag werden mit der Pflegekasse abgerechnet, die Pflegenden haben damit keinen Zusatzaufwand.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 21.09.2018