Kocher hat besten Rammler

2 Fotos ansehen Manfred Butz (l.) und Frank Hoyme schauen sich Preisträger an. © Rieger

Zwölf Züchter präsentierten am Wochenende bei der Lokalschau der Kleintierzüchter insgesamt 69 ihrer schönsten Kaninchen und Hühner und verbanden dies mit ihren Clubmeisterschaften. „Wir nehmen die Ermittlung des Leistungsstandes unserer aktiven Mitglieder sehr ernst und haben auch dieses Mal mit Leonhard Aistleitner aus Edingen und Jürgen Brannecker aus Kronau zwei lizenzierte, unabhängige Preisrichter zu uns kommen lassen“, sagte Bärbel Langer aus dem Vorstand.

„Von beiden bekamen wir viel Lob und Anerkennung für die hohe Leistungsdichte, die sie vorfanden“, ergänzte sie stolz. Entsprechend knapp waren in der Endabrechnung die Wertungspunkte zwischen den Erstplatzierten. Interessant ist dabei die Altersstruktur der aktiven Züchter beim Schwetzinger Traditionsverein. So ist Seimen Brandenburger erst acht Jahre alt und Senior Walter Gund zählt 88 Lenze. Ausstellungsleiter Wolfgang Kocher freute sich über das Besucherinteresse, gab aber auch zu bedenken, dass etliche Vereine wegen Mitgliederschwunds und Überalterung zu Schauen wie diesen gar nicht mehr fähig seien.

Gezeigt und bewertet wurden beim Geflügel die Rassen Zwergmalaien, Zwergdominikaner, Zwerg-Australorps, Zwergitaliener und Zwergpaduaner, und zwar in verschiedensten Farben. Bei den Kaninchen dominierten die Arten Kleinwidder, Loh und „Rex“-Kaninchen, auch in unterschiedlichen Farben. Bei den Siegerehrungen hoben die Preisträger und Vorstandsmitglieder hervor, dass sie die Lokalschau in großer Dankbarkeit ihrem vor zwei Wochen unerwartet verstorbenen Vorsitzenden Josef Irmen gewidmet haben. Mit guten Aussichten auf weitere Erfolge werden die Züchter in den kommenden Wochen bei überörtlichen Meisterschaften an den Start gehen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.10.2018