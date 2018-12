Körper und Seele fördern

Die Waldorfpädagogik hat der Philosoph, Pädagoge, Naturwissenschaftler – der umtriebige und umstrittene Reformer – Rudolf Steiner (1861 bis 1925) ins Leben gerufen. Der Ideengeber hatte viel Facetten. Beispielsweise in der Architektur, Malerei, Medizin, Tanz, Landwirtschaft und Gesellschaft. Viele Begriffe, die man mit Steiner verbindet, lassen sich nicht in einem Satz erklären.

Anthroposophie: Anthroposophie heißt – wörtlich übersetzt – die „Weisheit vom Menschen“. Sie ist Steiners Weltanschauung und lehrt den Weg zur Selbsterkenntnis und zur Erkenntnis der übersinnlichen Welt. Unterschieden wird dabei zwischen dem physischen „Leib“, dem „Ätherleib“, dem „Astralleib“ und dem „Ich“. Die Erlösung erreicht der Mensch am Ende einer Reihe von Wiedergeburten, nachdem er sich zunehmend als seelisch-geistiges Wesen entwickelt hat. Kritiker sehen in der Anthroposophie eine unwissenschaftliche Vermischung christlicher und esoterisch-gnostischer Ideen.

Eurythmie: Eine Art expressive Bewegungskunst mit eigenem Regelsystem und Ausdrucksvokabular – es ist ein Pflichtfach an Waldorfschulen. Das Ganze erinnert ein wenig an Ballett, wurzelt in Steiners Anthroposophie und will den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit erfassen.

Anfänge: Die Waldorfschulen haben ihren Namen von der ehemaligen Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik in Stuttgart. Deren Besitzer Emil Molt wollte den Kindern seiner Arbeiter eine Allgemeinbildung ermöglichen; daher gründete er 1919 die erste Waldorfschule, die Steiner leitete. Unterrichtet wird nach seinem ganzheitlichen Erziehungskonzept. Danach sollen die individuellen körperlichen, seelischen und geistigen Fähigkeiten gleichermaßen gefördert werden. Noten und Sitzenbleiben gibt’s nicht. dpa/nina

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 31.12.2018