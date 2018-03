Anzeige

Freitag – das Wochenende kann kommen. Es ist Kälte angekündigt, aber auch Sonnenschein: Für draußen kann man sich gut anziehen und drinnen ist es eh kuschelig warm, so sind wir es ja gewohnt und freuen uns entsprechend auf die freien Tage.

Das unsanfte Erwachen folgt am frühen Samstagmorgen – in einer eiskalten Wohnung. In der Nacht ist die Heizung ausgefallen und somit gibt es im tiefgekühlten Badezimmer auch nur kaltes Wasser. Plötzlich war die Wohnung keine Komfortzone mehr – alle Versuche, die Heizung ins Laufen zu bringen, scheiterten.

Der Notdienst musste her. Nur, bei dem meldete sich lediglich der Anrufbeantworter, die hoffnungsvolle Bitte um Rückruf wurde hinterlassen. Vorher musste aber erst einmal das „normale“ Leben in Gang kommen: Das mobile Heizöfchen aus dem Keller holen und in den jeweils benutzten Räumen platzieren, Wasser für die „Grundreinigung“ aufkochen – und sich auch zu Hause warm anziehen.