Kommt schon bald das große Stühlerücken?

Sollte das Konzept des Kinderbildungszentrums im Gemeinderat den Segen bekommen, wird der platanenbestandene Pausenhof mit dem Brunnen der Mittelpunkt für Kinderkrippe, Kindergarten, Grundschule samt Kernzeit und Hortbetreuung. © strauch

Brühl.„Was lange währt, wird endlich gut“, könnte so manchem Gemeinderat am Montag bei einem positiven Beschluss in Sachen Kinderbildungszentrum als Fazit entschlüpfen. Denn nach schier endlosen Diskussionen, wie die Räume in der Schillerschule künftig genutzt werden könnten, liegt nun ein Konzept auf dem Ratstisch, das vielen Wünschen gerecht werden dürfte. Vorgesehen ist ein Kinderbildungszentrum

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4490 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 12.05.2018