Anzeige

Ergebnisse passen bei allen Test

Alle Tests verliefen erfolgreich und so überreichte Thomas Anders, Landesgeschäftsführer des DVGW Baden-Württemberg, die entsprechende Urkunde. „Wir haben schon immer auf maximale Sicherheitsvorkehrungen geachtet. Jetzt kann sich auch der kritischste Kunde sicher sein, dass alles in bester Ordnung ist, denn die Richtlinien der DVGW gelten als anerkannte und verlässliche Grundlage für Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Gas- und Wasserversorgung in Deutschland“, freuen sich Scholl und Harun Strassner vom Technik-Team. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 24.07.2018