Zwei Konfirmationen fanden am Wochenende in der evangelischen Stadtkirche statt. In unserer Ausgabe vom Montag haben wir allerdings nur zwei Fotos vom Samstagsgottesdienst veröffentlicht. Im Bild oben sind nun die Konfirmanden der Sonntagsgruppe beim Einmarsch in die Kirche zu sehen. Anschließend feierten sie zusammen mit ihren Familien einen festlichen Gottesdienst. sz/Bild: lenhardt

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 14.05.2019