Konfirmanden stellen sich vor

Die evangelische Kirchengemeinde feiert am ersten Advent, 29. November, die Vorstellungsgottesdienste der neuen Konfirmanden um 10 und 12 Uhr im Lutherhaus. Der Titel lautet: „In Gottes Ohren – auf ein Gespräch mit Gott“.

Die Kommunikation mit Handys prägt die heutige Zeit. Wer kein Whatsapp nutzt, droht den Kontakt zu verlieren. Alle Themen und Probleme der Jugendlichen werden in neuen Medien diskutiert. Aber was würden sie Gott schreiben, wenn sie seine Handynummer hätten? Mit welchem Anliegen würden sie Gott in den Ohren liegen? Dieser Frage stellen sich die Konfirmanden im Gottesdienst und präsentieren, was sie Gott schreiben würden.

Mit diesem Vorstellungsgottesdienst der Konfis wird auch der Beginn des neuen Kirchenjahres gefeiert. Um möglichst vielen Gemeindegliedern die Möglichkeit zum Gottesdienstbesuch zu geben, werden zwei Gottesdienste gefeiert, kirchenmusikalisch mitgestaltet von Detlev Helmer. Die Konfis der ersten Gruppe stellen sich um 10 Uhr vor. Die Konfis der zweiten Gruppe sind um 12 Uhr zu sehen. Beide Gottesdienste finden im Lutherhaus statt, es besteht Maskenpflicht. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.11.2020