Konkurrenz um Pflegekräfte

Daher entstehen bei den Gesundheitseinrichtungen des Kreises erhebliche Defizite von rund 4 Millionen Euro pro Jahr, die vom Kreishaushalt abgedeckt werden müssen.

Landrat Stefan Dallinger, Geschäftsführer Rüdiger Burger und die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen werden aus diesem Grund noch in diesem Jahr erneut nach Berlin reisen, um sich beim neuen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für eine verbesserte Krankenhausfinanzierung stark zu machen.

Auch der Wettbewerb um Patienten mit den Kliniken in Mannheim und Heidelberg mache dem GRN aufgrund der geografischen Lage seiner vier Krankenhäuser zu schaffen: Die großen Entfernungen zwischen den Kliniken erschweren eine medizinische Zusammenarbeit. Eine zentrale Klinik hätte deutliche Kostenvorteile, da bei der derzeitigen Struktur für die Regelversorgung der Bevölkerung viele kleinere Abteilungen vorgehalten werden müssen, unter anderem zur ambulanten Notfallversorgung.

Im Mittelpunkt des Gespräches stand jedoch die bauliche Weiterentwicklung der GRN-Kliniken. Die vorgestellten Planungen zeigen deutlich das Bekenntnis des Landkreises zu allen vier Standorten. In Schwetzingen blickte Burger auf die umfassenden Umbauarbeiten zur Erweiterung des Ambulanzbereiches, der zentralen Patientenaufnahme und der Funktionsdiagnostik zurück. „Seit Januar nehmen wir auch hier die Patientenzimmer in Angriff. Wir haben mit der Sanierung von 21 Zimmern begonnen. Der nächste Abschnitt ist die Aufstockung des Westflügels der Klinik um 26 neue Zweibettzimmer, mit denen dann Reserven zur Verfügung stehen, damit wir den weiteren Dreibettzimmer-Bestand sanieren und zu Zweibettzimmern umbauen können. Insgesamt werden wir rund 12 Millionen Euro investieren.“

Fachpersonal aus Osteuropa

Als zwei weitere drängende Probleme benannte Burger den Mangel an Pflegepersonal und die Konkurrenzsituation durch andere Kliniken. Die Besetzung von Pflegestellen mit erforderlicher Spezialausbildung werde immer schwieriger. Da dies ein flächendeckendes Problem sei, versuchten mittlerweile verschiedene Krankenhäuser, sich mittels Prämien und Zulagen gegenseitig Personal abzuwerben. Auch beim GRN mache man sich hierüber nun konkrete Gedanken. „Wir machen sehr viel im Bereich Ausbildung und arbeiten seit vergangenem Jahr auch sehr erfolgreich mit dem Dekra zusammen, um Pflegepersonal aus Osteuropa für eine Tätigkeit bei uns zu gewinnen. So konnten wir beispielsweise 16 Fachkräfte aus Albanien einstellen, die sich in einer halbjährigen Zusatzausbildung für den Einsatz in Deutschland qualifiziert haben“, erklärte Burger.

Nachdem Burger auch die Nachfragen der Kreisräte zu der kürzlich erfolgten Trennung von dem langjährigen Schwetzinger Klinikleiter beantwortet hatte, dankte der CDU-Fraktionsvorsitzende Bruno Sauerzapf für den ausführlichen Informationsaustausch: „Mit Rüdiger Burger haben wir einen äußert engagierten, sachkundigen und mutigen Manager, der sich auch einmal durchzugreifen traut, wenn etwas falsch läuft.“ Man Blicke gemeinsam auf eine weiterhin so gute und erfolgreiche Zusammenarbeit zum Wohle der Kreiseinwohner, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 23.06.2018