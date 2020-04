Kontakthalten zählt

„Wir müssen unbedingt den Kontakt zu den Schülern halten!“ Darüber sind sich die Kolleginnen der Hirschacker-Grundschule einig. Zwar wurden am Anfang der virusbedingten Schulschließung noch schnell große Lernpakete geschnürt und in die kleinen Ranzen gepackt. Aber dass das nicht alles sein kann, was die Kinder brauchen, war Rektorin Christine Winkler-Knieriem natürlich gleich klar.

„Bei uns wird Gemeinschaft gelebt und wir suchen nach kreativen Wegen für unsere Schülerinnen und Schüler eine verlässliche und wichtige Größe zu sein. Unsere Aufgabe ist es nach wie vor, die Kinder so gut wie möglich beim Lernen zu begleiten“, so das Team der Grundschule.

Die Kolleginnen halten regelmäßig Kontakt, indem sie mit jeder Familie zu festgelegten Zeiten telefonieren. So werden Lernstände abgeglichen, Fragen geklärt, die weitere Vorgehensweise besprochen und sogar das ein oder andere Lernvideo verschickt.

Die Eltern begleiten ihre Kinder dabei sehr engagiert und die meisten sind erfreut über die selbstständige, disziplinierte und reflektierte Herangehensweise ihrer Kinder. Darüber hinaus werden Fotos und Motivationsbriefe an die Kinder und Linklisten und Informationen über karitative und kirchliche Angebote an die Eltern gesendet.

Telefonische Lernsprechstunde

Neu wird jetzt auch eine telefonische Lernsprechstunde „Kinder für Kinder“ angeboten. Hier wird auf der Grundlage der Lerninhalte auf besondere Weise die Kommunikation unter den Schülern gefördert. Die Schulgemeinschaft rückt so ganz prima zusammen!

Das Kollegium sendet dabei eine eindeutige Botschaft: Es darf sich trotz der isolierten Situation kein Kind und keine Familie vergessen fühlen. Nähe aufbauen, trotz Distanz, das ist jetzt der richtige Weg.

Die Rückmeldungen der Eltern und die Nachrichten der Kinder sind herzerwärmend. Sie berichten von ihrem Lernen und Arbeiten, von ihrem Tagesablauf, wie sie zurechtkommen, dass sie sich auf ihre Freunde freuen und dass sie sogar ihre Schule vermissen.

Wenn der ganze Spuk vorbei ist, plant die Hirschacker-Grundschule eine kleine interne Ausstellung mit „offener Bühne“, bei der alle kreativen Werke, die während der Corona-Auszeit entstanden sind, entsprechend gewürdigt werden. „Wir müssen noch etwas geduldig sein“, sagt die Rektorin.

Simone Schneider ist Lehrerin an der Hirschacker-Grundschule.

