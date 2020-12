Kontigent an Schnelltests schon erschöpft

Schwetzingen/Reilingen/Region.Über die Hotline des Gesundheitsamtes (wir berichteten) wurden bereits alle möglichen Testtermine für Reilingen, Sinsheim, Heidelberg und Eberbach vergeben. „Wir freuen uns sehr, dass das Angebot zu freiwilligen Schnelltests so gut von der Bevölkerung angenommen wurde“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises. Ohne ein zugewiesenes Testticket besteht aber keine Möglichkeit zum Test.

Ist das Antigen-Schnelltest-Ergebnis negativ, ist die getestete Person mit großer Wahrscheinlichkeit nicht infektiös; die Aussagekraft hierfür liegt bei zirka 90 bis 95 Prozent, so das Gesundheitsamt. Wichtig sei, dass die Tests keine hundertprozentige Sicherheit garantieren und nur eine Momentaufnahme darstellen. Auch bei einem negativen Testergebnis gilt also in jedem Fall weiterhin unbedingt die AHA-Formel: Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020