Kontrovers diskutieren

Die Bürgerinitiative „Aufbruch 2016“ ist vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKiD) eingeladen worden, als alleinige Repräsentantin einer migrationskritischen Position an einer bundesweiten Tagung über „Flüchtlingsaufnahme kontrovers“ teilzunehmen. Wie es in der Pressemitteilung heißt, würdige das Sozialwissenschaftliche Institut der EKiD damit die fundierte und sachlich begründete Tätigkeit der Initiative, die sie zu einer geschätzten Gesprächspartnerin mache.

Warum engagieren sich einige Deutsche für die Aufnahme von illegalen Migranten, während andere sich für die Begrenzung und eine Verschärfung der Migrations- und Asylpolitik einsetzen? Um diese Fragen zu beantworten, erklärte Pressereferent Dr. Gunter Zimmermann, habe das Sozialwissenschaftliche Institut der EKiD ein fünfköpfiges Forscherteam an der Universität Osnabrück beauftragt, Interviews mit Engagierten beider Seiten durchzuführen und die Ergebnisse der Gespräche in einer Studie zusammenzufassen. Das Buch, in dem Auswertung und Analyse der Untersuchung dargestellt würden, solle in Kürze erscheinen. Darin würden auf psychologischer Grundlage, die einen Einblick in individuelle Denk- und Handlungsweisen ermögliche, erstmals Motive und Wünsche beider Seiten aufgezeigt und miteinander verglichen.

Die Tagung in Hannover, zu der „Aufbruch 2016“ eingeladen worden ist, diene der Präsentation der Ergebnisse und dem Dialog. Neben anerkannten Fachleuten würden auch zwei Vertreter die Ziele und Aktivitäten ihrer Gruppen vorstellen und bei einer Podiumsdiskussion mitdiskutieren. zg

