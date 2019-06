Konzepte für die Integration entwickeln

Kreis.Nachdem vor rund einem Jahr das Integrationskonzept des Landratsamts verabschiedet wurde, steht nun die Ausformulierung in den Kreiskommunen im Fokus. An zwei Terminen richtete die Stabsstelle Integration des Rhein-Neckar-Kreises einen Workshop für Integrationsbeauftragte und weitere Verantwortliche in den Kommunen aus. Lisa Hörnig, Leiterin der Stabsstelle Integration im Landratsamt sagte zur Begrüßung: „Es freut uns sehr, dass das Thema auch in den Verwaltungen der Städte und Gemeinden an Bedeutung gewinnt“.

Als Referentin konnte Dr. Monika Gonser von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg gewonnen werden. Im Projekt „Transfer Toge-ther“ untersucht sie neun Integrationskonzepte in der Metropolregion. Grundlegend für die erfolgreiche Entwicklung eines Integrationskonzepts seien die Steuerungsformate, die Prozessstrukturen und die Verantwortlichen. Elementar wichtig sei, dass auch die Verwaltungsspitze hinter dem Projekt stehe.

Der zweite Teil des Workshops konzentrierte sich auf die konkreten Inhalte eines Integrationskonzepts. Es folgte ein Austausch über die Themenbereiche Kinder-, Jugend-, und Familienbildung, Gesundheit, Sprachförderung, Ausbildung und Arbeit und gesellschaftliches Zusammenleben. „Integration ist ein vielseitiger Prozess. Durch den gemeinsamen Austausch können wir alle voneinander lernen und profitieren“, freute sich Reinhard Mitschke, Bildungskoordinator für Neuzugewanderte. „Wir hoffen, dass die Teilnehmenden neue Ideen für ihr Integrationskonzept in den Städten und Gemeinden mitnehmen konnten“, ssgt Elena Albrecht. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.06.2019