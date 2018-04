Anzeige

Nach dem erfolgreichen Frühjahrskonzert traf sich der Vorstand des Musikvereins Stadtkapelle, um den Auftritt nachzubereiten sowie weitere Veranstaltungen für das Jahr zu besprechen. Neben den jährlichen Auftritten stehen drei besondere Ereignisse auf der Agenda, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Diese sind das Herbstkonzert, die offizielle Bekanntgabe der CD am 9. Juni sowie der Verkaufsstart des Tonträgers und die Jahreshauptversammlung am 16. April. Diese beginnt um 20 Uhr im Probelokal des Musikvereins im Bassermann-Vereinshaus. Auf der Tagesordnung steht unter anderem auch die Wahl eines neuen Schriftführers. Die derzeitige Schriftführerin Sonja Schwald steht aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl. Zudem können die Versammlungsteilnehmer unter dem Programmpunkt „Verschiedenes“ Belange ansprechen, die nicht als Programmpunkt aufgeführt sind. Vereinsmitglieder können bis sieben Tage vor der Versammlung schriftlich Anträge zur Tagesordnung einreichen, die dann ebenfalls besprochen werden.

Alle Nicht-Mitglieder können die Stadtkapelle demnächst beim Sommertagszug am Samstag, 14. April, in Schwetzingen und am Dienstag, 1. Mai, im Hirschacker bei der Aufstellung des Maibaumes erleben. hk