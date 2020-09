Konzerte der Musikschule

Die Musikschule Bezirk Schwetzingen veranstaltetet zwei Bläsermatineen als Platzkonzerte unter freiem Himmel auf dem Schlossplatz vor dem Palais Hirsch.

Am Sonntag, 20. September, um 11 Uhr machen die Blechbläser den Anfang. So präsentiert Alois Willing (Posaune) ein abwechslungsreiches Programm aus den Bereichen Kunst- und Popularmusik. Damit schicken sie die Teilnehmer der kleinen offiziellen Eröffnung der Stadtradel-Aktion rund um Bürgermeister Matthias Steffan beschwingt auf die Tour.

Die Holzbläser werden am Sonntag, 27. September, um 11 Uhr, ebenfalls vor dem Palais Hirsch zum Einsatz kommen. Barbara Obert (Oboe, Englischhorn) stellt mit Mariana Chacin-Benitez (Querflöte), Manfred Hildebrand, Christian Satzinger (Klarinette/Altsaxofon/Baritonsaxofon) und Ulrike Wettach-Weidemaier (Blockflöte) Beiträge mit Schülern aus ihren Klassen vor. Jugendliche unterschiedlichen Alters- und Leistungsstands sowie Lehrkräfte musizieren dabei solistisch, in Duos und in Ensembles. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.09.2020