Kooperation ein Gewinn für Berufsschüler

Schwetzingen/Eppelheim. Der Rhein-Neckar-Kreis ist deutschlandweit eine der Vorzeigeregionen für die Wasserstoff-Entwicklung. Neben einer Bundesförderung im vergangenen Jahr bewirbt sich die Metropolregion als Standort für ein vom Bund gefördertes Technol.

„Der Berufsschulstandort Schwetzingen im Herzen des Rhein-Neckar-Kreises kann von dieser Entwicklung nachhaltig profitieren“, so Andreas Sturm. Der CDU-Landtagskandidat besuchte das Wasserstoff-Forschungszentrum in Eppelheim, eine Außenstelle der Dualen Hochschule Mannheim. Die Duale Hochschule als moderne Forschungseinrichtung arbeitet sowohl in der Ausbildung mit Betrieben zusammen

...