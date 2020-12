Kopf hoch und durchhalten!

Liebe Freunde des Sängerbund-Senioren-Freundeskreises, liebe Seniorinnen und Senioren, ein bedrückendes Gefühl begleitet das Schreiben dieser Zeilen, da wir durch die Pandemie uns schon mehrere Monate weder sehen oder sprechen können. Vom gemeinsamen Singen und Lachen kann ich gar nicht ohne Wehmut sprechen. So geht es auch den freiwilligen Helfern vom Sängerbund, die uns die schönen Nachmittage im Freizeitgelände ermöglichen. Selbst den Kuchenspenderinnen, die in den Startlöchern stehen, um die Kaffeetafel zu vervollständigen, fehlen die schönen Stunden der Entspannung. Und Renate Schnitzer ist mit ihrer Gitarre be-reit, um uns beim gemeinsamen Volksliedersingen zu begleiten.

Aber wie geht es Euch? Seid Ihr gesund? Ist Euch vor Langeweile die Decke auf den Kopf gefallen? Oder hattet Ihr gar depressive Momente? Bitte nicht, ich habe die Hoffnung, dass diese Corona-Zeit vorübergeht. Auch bei uns in den Chorgruppen fehlt das freie (unbeschwerte) Singen und Üben. Wir alle vom Senioren-Freundeskreis mussten in den vielen Jahren, die wir erleben durften, sicher schon schlimme oder schlimmere Tage in unserem Leben erdulden. Also Kopf hoch!

Das Freundeskreis-Helferteam – ebenso Renate Schnitzer und die Vorsitzende Sabine Rebmann – wünschen allen Senioren eine gesegnete Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das Jahr 2021.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.12.2020