Anzeige

„Kunst und Spargel“ – so lautet der Titel einer Präsentation, die die beiden Initiatoren der Künstlerinitiative Schwetzingen (KIS) Jessen Oestergaard und Professor Josef Walch am Spargelsamstag, 5. Mai, ab 13 Uhr im Kleinod am Schloss zeigen. Bereits 2010 schuf Oestergaard die vielbeachtete Spargel-Fotografie „Dancing with a stranger“. 2014 erweiterte er das einzelne Foto zu einer Sequenz aus 31 Bildern, die im Mittelpunkt eines Künstlerbuches steht, das nun in einer exklusiven Auflage von 25 Exemplaren erscheint.

Daneben zeigt Josef Walch eine Serie von kleinformatigen Bildern in seiner PaperArt-Technik zum Thema „Spargelspitzen“. Das Besondere: Teile der Bilder bestehen aus handgeschöpftem Spargelpapier. Dazu folgt eine Überraschung: 50 Exemplare einer Fotomontage von Josef Walch, die eine barocke Hofdame mit Spargeln geschmückt zeigt, werden als Grafik verschenkt und signiert.

Üppig dekoriert

Josef Walch stieß während seiner Recherchen für das Buch „Spargelspitzen in Weißwein gesotten – Geschichte des Spargelanbaus in Schwetzingen“ auf Hinweise, dass im Barock in den Frisuren und als Schmuck auch Spargel, damals Zeichen des Luxus, getragen wurde. Und wer die Kulturgeschichte des Barock kennt, weiß, wie üppig die Köpfe der Barockdamen mit Blumen, Gemüse und anderem dekoriert waren. Das hat der Künstler nun rekonstruiert und präsentiert es beim Spargelsamstag am 5. Mai erstmals der Öffentlichkeit. zg/Bild:Walch