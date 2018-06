Anzeige

Es folgte das Studium an Gnessins Musikfachschule für begabte Kinder sowie später an der Musikakademie Moskau, das er 2006 mit Auszeichnung abschloss. 2016 erhielt Sergey sein Solistendiplom von der rennomierten Meisterklasse Lev Natochenny. Mit seinen Auftritten ist Sergey in verschiedenen Städten unterwegs. Sein breites Repertoire umfasst alle wichtigen Stilepochen von Barockmusik bis zur Moderne.

Korolev nahm an Meisterkursen von András Schiff, Emanuel Ax und vielen anderen Starpianisten teil. Der Einlass ist um 17.30 Uhr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.06.2018