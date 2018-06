Anzeige

Der Radsportverein Kurpfalz Schwetzingen veranstaltet am Sonntag, 1. Juli, eine Radtourenfahrt und den Höllgrund-Radmarathon. Auf vier ausgeschilderten Strecken wird alles geboten, was das Radfahrerherz begehrt. Die Teilnahme ist für jeden möglich, auch Pedelecs sind zugelassen. Kontroll- und Versorgungspunkte werden auf allen Strecken eingerichtet.

Die kleine Strecke über 40 Kilometer sei sehr gut geeignet für Familien und Einsteiger, die ohne Belastung die nähere Umgebung kennenlernen wollen, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. Die zweite Tour ist an trainierte Radler gerichtet. Auf den 72 Kilometern durch den Kraichgau müssen 348 Höhenmeter überwunden werden. Die dritte Tour geht mit 111 Kilometern und 876 Höhenmetern dagegen schon etwas knackiger in den nahen Odenwald. Eine gewisse Grundkondition sei erforderlich.

Abfahrt und Anstieg im Wechsel

Höhepunkt des Tages ist aber der bundesweit bekannte Höllgrund-Radmarathon. Dieser führt auf einer Länge von 205 Kilometern tief in den badischen Odenwald. Die rasende Abfahrt ab Reisenbach hinunter bis Gaimühle und der Anstieg durch den Höllgrund hinauf nach Strümpfelbrunn prägen den Radmarathon. Rund 2400 Höhenmeter stellen sich den Teilnehmern in den Weg. Es geht ständig bergauf und bergab.