Kräuter segnen lassen

Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt.Zu Mariä Himmelfahrt wird es bei den Messen der Pfarreien der Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt am Samstag und Sonntag, 15. und 16. August, Kräutersegnungen geben. Dieser alte Brauch, der Kräutern und Gewürzen eine besondere Kraft verleihen soll, ist seit rund 1000 Jahren überliefert.

In den Heilkräutern wird die Schöpfung Gottes besonders sichtbar, spürbar und erlebbar, heißt es in einer Pressemitteilung von Pfarrer Uwe Lüttinger. In der Natur findet sich gegen fast jedes Leiden oder für jeden heilenden Bedarf ein nützliches Kraut. Bei der Kräutersegnung werden die schützenden und heilenden Kräfte der Natur besonders hervorgehoben.

Es ist ein sehr alter kirchlicher Brauch am 15. August, zu Mariä Himmelfahrt, den Mitfeiernden beim Gottesdienst gesegnete Kräuterbüschel mitzugeben. Mit Hilfe der Gottesmutter sollen die Kräfte der Natur ganz besonders zugunsten der Menschen und Tiere wirken. Die gesegneten Kräuter dienen in den Häusern später auch als Zeichen, dass Gott den Gläubigen vieles schenkt und die Menschen unter seinem ganz besonderen Schutz stehen. Das geht auf eine Legende zurück, die besagt, dass Maria von den Aposteln vor den Toren Jerusalems begraben wurde. Als diese das Grab später besuchten, fanden sie aber keinen Leichnam, sondern an der Stelle des Grabes wuchsen duftende Blumen und Kräuter, die einen intensiven Duft verströmten. Ein Zeichen dafür, dass Maria für uns Menschen zu Segen geworden ist.

Es wäre schön, wenn wieder viele Kräuterbüschel zu den Gottesdiensten mitbringen würden und vielleicht sogar einige mehr, damit diese als Zeichen des Segens geteilt werden könnten, wünscht sich der Pfarrer und verweist auf die Gottesdienste am Samstag um 18.30 Uhr in St. Kilian in Oftersheim, am Sonntag um 10.30 Uhr in St. Nikolaus in Plankstadt sowie um 11 Uhr in St. Maria Schwetzingen. ul/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.08.2020