Krankenhaus fühlt sich von Politik alleingelassen

Vom Pflegenotstand will der Geschäftsführer der Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN), Rüdiger Burger, nicht sprechen. Derzeit seien am Standort Schwetzingen knapp 300 Mitarbeiter in der Pflege beschäftigt, womit eine gute Pflege gewährleistet werden könne. Aber, so der Mann gegenüber dem FDP-Landtagsabgeordneten und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, Jochen Haußmann, dem

...