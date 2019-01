Krankenzimmerauf neuesten Stand bringen

Diese Planung zeigt die GRN-Klinik in Schwetzingen von vorn, also vom Parkplatz aus. Links befindet sich der Haupteingang, rechts der Eingang zur Radiologie und der Durchgang zu den anderen Gebäuden. In rot ist die geplante Überbauung der Terrasse mit sieben Krankenzimmern und darüber die Aufstockung als viertes Obergeschoss mit 18 neuen Zimmern zu sehen. Das sorgt dann für die Luft, um bei voller Belegung die alten Patientenräume sanieren zu können.

© Architekturbüro Roger Strauß