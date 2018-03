Kreisstadt statt „Schwofterstadt“

Anzeige

Stratthaus: Das Kabinett, dem ich damals noch nicht angehört habe, musste es beschließen und es war sicherlich nicht schlecht, dass ich damals in Stuttgart vor Ort war. Aber der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel war ein Befürworter Schwetzingens und die meisten im Landtag dachten sowieso, dass Schwetzingen längst Große Kreisstadt sei, durch die Bekanntheit des Schlosses, der Festspiele und des Spargelanbaus. Und doch hat es Bürgermeisterkollegen und andere Politiker überrascht, dass der Ministerpräsident selbst vor Ort die Urkunde überreichen wollte. Offensichtlich hatte er damals schon seine Pläne mit mir. Fünf Jahre später – übrigens am 11.11.1998 fast zur närrischen Uhrzeit 11.11 hat mich Teufel im Auto angerufen und mich zu sich nach Hause ins Privathaus nach Spaichingen eingeladen, was damals eine besondere Ehre war, dort hat er mir dann gesagt, dass er mich zum Finanzminister machen wolle.

Schwetzingen hat ja dann einen Schritt nach vorn gemacht, bei der Gemeindereform hatte man eine Zusammenlegung mit Oftersheim und Plankstadt abgelehnt?

Stratthaus: Wir haben Aufgaben dazubekommen und auch kräftig in den Bau des Ordnungsamtes und des Bauamtes investiert. Es ging aufwärts mit der Stadt und wir haben uns darüber gefreut. Übrigens gab es damals ja schon einen Spitznamen für die drei Gemeinden, wenn sie zusammengelegt worden wären: Die Stadt sollte „Schwofterstadt“ heißen – so war es jedenfalls später mal in einem Leserbrief zu lesen. jüg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 31.03.2018