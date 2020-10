Krise als Sprungbrett

Region.CDU-Landtagskandidat Andreas Sturm war zu Gast bei der Jungen Union Rhein-Neckar im „Blauen Loch“ in Schwetzingen und referierte über die Auswirkungen der Corona-Krise. Der Begriff „Krise“ komme aus dem Altgriechischen und bedeute „trennen“. Damit sei die Trennung der Zustände „vor“ und „nach“ einer Krise gemeint, so seien der 11. September oder Corona einschneidende Ereignisse und Wendepunkte einer Entwicklung, deren Bewältigung über Erfolg und Misserfolg entscheide. Das Bildungswesen, die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt, das Vereinsleben und das Gesundheitssystem stünden im Blick.

Corona habe wie durch ein Brennglas gezeigt, in welchen Bereichen Verbesserungsbedarf bestehe. Zwar werde über die Notwendigkeit der Digitalisierung in der Schule seit Jahren gesprochen, passiert sei aber zu wenig, so Sturm, der als Lehrer und in der hessischen Landesbildungsverwaltung arbeitet. Als die Schulen im März geschlossen wurden, mussten mit einem Kraftakt Lernplattformen, Videokonferenzsysteme und digitale Endgeräte eingerichtet werden. „Die Corona-Krise hat dafür gesorgt, dass die digitale Entwicklung an der Schule stark beschleunigt wurde, das darf aber kein Strohfeuer bleiben“, mahnt Sturm. Das CDU-geführte Kultusministerium in Baden-Württemberg habe die Zeichen der Zeit erkannt und die 65 Millionen Euro vom Bund für digitale Endgeräte mit Landesmitteln verdoppelt. Jetzt müssten pädagogische und didaktische Konzepte erarbeitet werden.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei für junge Familien ein großes Anliegen, trotzdem gab der Landtagskandidat zu bedenken, dass staatliche Eingriffe, wie ein gesetzlicher Anspruch auf Homeoffice, nicht in jeder Firma gleich gut umsetzbar seien. Firmen stünden im Wettbewerb und da Arbeitsbedingungen im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter immer wichtiger würden, müsse der Staat nicht noch mehr Vorgaben machen. In jedem Fall sei es nützlich, Gewohnheiten zu überdenken und die zeitlichen Einsparpotenziale, Kostenersparnisse und Nutzen für die Umwelt zu berücksichtigen, wenn es darum gehe, für ein kurzes Meeting extra anzureisen.

Vereine, Vereinigungen, Kirchen und Parteien litten stark während der Corona-Zeit, persönliche Begegnungen wurden auf ein Mindestmaß reduziert. Hier habe sich gezeigt, dass es lohne, kreative oder digitale Wege zu nutzen, um mit Mitgliedern in Kontakt zu bleiben. Für ein Mitglied müsse es einen Mehrwert geben, in einem Verein zu sein. Deshalb kämen auch kleine Gesten, wie ein Anruf gut an. Es bestehe die große Gefahr, dass Vereinsarbeit mancherorts einschlafe, was ein unwiederbringlicher Verlust für die Gesellschaft wäre, so Sturm weiter.

Sturm hob die Leistung des Gesundheitswesens hervor, das mit Applaus bedacht worden sei. Nun entscheide sich letztendlich, wie viel Wertschätzung Angestellte in den Pflegeberufen in Form von Bezahlung und besseren Arbeitsbedingungen bekämen. Der Pflegenotstand werde auch ohne das Virus immer bedrohlicher.

JU-Vorsitzende Anna Köhler moderierte die Diskussion, bei der die einzelnen Themen vertieft werden konnten. Zum Abschluss zog Sturm das Fazit, dass Menschen in einer Krise oft den Fehler begehen, nur zurück zum Zustand vor der Krise zu wollen und nicht das Potenzial erkennen, das in einer Neuausrichtung liege. Deshalb sei es wichtig, dass die Politik ein verlässlicher Partner sei und es mit entsprechenden Rahmenbedingungen Zukunftsperspektiven gebe. zg

