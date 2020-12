Krise ist spürbar

„Auf dem Arbeitsmarkt ist keine Winterstarre in Sicht, sondern viel Bewegung, die Chancen bietet“, wird Klaus Pawlowski, Chef der Agentur für Arbeit Heidelberg, in einer Pressemitteilung zu den aktuellen Arbeitslosenzahlen zitiert. Es sind recht zuversichtliche Worte in Anbetracht der Zahlen. Und die werden seitens der Arbeitsagentur vorsichtig positiv interpretiert.

So heißt es weiter für den Agenturbereich im Raum Heidelberg: „Die Zugänge in Arbeitslosigkeit aus Erwerbstätigkeit lagen im November nur um 4,5 Prozent über dem Vorjahr und sind im Vergleich zu Oktober sogar um fünf Prozent gesunken. Gleichzeitig haben sich die Abgänge in Erwerbstätigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent erhöht. Das hat dazu geführt, dass in diesem Monat 300 Menschen weniger arbeitslos waren als im Oktober.“ Dennoch ist es nicht von der Hand zu weisen, dass die Corona-Pandemie dazu beigetragen hat, dass die Arbeitslosenquote im Geschäftsstellenbereich Schwetzingen mit nunmehr 4,5 Prozentpunkten zu Buche schlägt – im Vorjahr waren es zur gleichen Zeit 3,4 Prozentpunkte.

Die Arbeitslosigkeit hat sich von Oktober auf November um 47 auf 2896 Personen verringert – immerhin 685 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Dabei meldeten sich 600 Frauen und Männer neu oder erneut arbeitslos, 81 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 643 Menschen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 6466 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 1102 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 5797 Abmeldungen von Arbeitslosen (minus 1780).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im November um sechs Stellen auf 533 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 185 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im November 84 neue Arbeitsstellen, 65 weniger als vor einem Jahr.

Die Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt hat auch die Menschen mit Behinderung getroffen. Seit März hat sich die Anzahl arbeitsloser Menschen mit Behinderung um zehn Prozent erhöht und liegt mit 1660 Menschen 14 Prozent über dem Vorjahresniveau. kaba/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 02.12.2020