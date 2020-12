Krnaric tritt auf bei TV-Show

Mannheim.Stefan Krnaric gehört zu den Geigenvirtuosen schlechthin. Doch auch für den Mannheimer, den viele durch seine langjährigen Auftritte im Harald Wohlfahrt Palazzo kennen, kamen die Liveauftritte in diesem Jahr viel zu kurz. Umso schöner, den Musiker an diesem Samstag, 19. Dezember, im TV sehen zu können.

Er tritt in der Sendung „Die große Show der Weihnachtslieder mit Stefanie Hertel“ (MDR, 20.15 Uhr) auf, die von Stefanie Hertel moderiert wird. Dort steht er auch mit der bekannten Sängerin auf der Bühne. „Ich werde mit Stefanie Hertel eine deutsche Version von dem bekannten Lied ,Have yourself a merry little Christmas‘ spielen“, verrät Krnaric auf Anfrage der Redaktion.

Musikalische Weihnachtssendung

Bei dieser musikalischen Weihnachtssendung interpretieren viele Stars wie Fantasy, Ute Freudenberg, Olaf Berger, Laura Wilde, Angelo Kelly & Family, Ross Antony und Paul Reeves nicht nur ihre liebsten Weihnachtslieder, sondern basteln, backen und brutzeln auch. kaba

