Die Zeit der Amphibienwanderungen ist angebrochen. Das feuchtmilde Wetter hat zahlreiche Erdkröten aus ihren Winterquartieren hervorgelockt – auch in unserer Region.

So sind beispielsweise sehr viele der feuchtigkeitsliebenden Amphibien in den vergangenen Nächten hinter dem Schlossgarten Richtung Ketsch zu sehen gewesen. Allerdings wurden auch viele von ihnen überfahren, obwohl die Wege in diesem Bereich nicht öffentlich sind. Der städtische Bauhof hat nun Hinweisschilder aufgestellt.

Umweltverbände bitten, gerade in der Dämmerung vorsichtig zu fahren und Rücksicht auf Kröten und Frösche zu nehmen. Überall, wo diese unterwegs sind, sollte man auf Tempo 30 heruntergehen, um die Tiere nicht unnötig zu gefährden. Ab einer Nachttemperatur von fünf Grad Celsius verlassen die wechselwarmen Tiere ihre Winterlager in der Abenddämmerung und machen sich auf zur „Hochzeitswanderung“. Der Schlossgarten mit seinen vielen Gewässern ist ein beliebtes Laichquartier. ali/nabu