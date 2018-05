Anzeige

Wie schon im Vorjahr hatte die Klasse 7b des Hebel-Gymnasiums den Erlös ihres Kuchenverkaufs dem Tierschutzverein (TSV) in Schwetzingen gespendet. Sandra Mummert und Angelika Wallner vom TSV freuten sich so sehr über die Spende von 120 Euro, dass sie die Klasse in der Klassenleiterstunde besuchten und den Schülern eine Urkunde überreichten, die die beiden Klassensprecher, Lana Steinbrück und Phil Heimhold, stellvertretend entgegennahmen.

Die beiden Tierschützerinnen blieben dann auch länger als erwartet und beantworteten geduldig die vielen Fragen, die die Schülerinnen und Schüler ihnen bezüglich ihrer Arbeit stellten. So erfuhr die Klasse, dass der TSV in Schwetzingen hauptsächlich Katzen, aber auch einige andere Kleintiere beherbergt (zum Beispiel Hunde und Hasen), dass täglich ehrenamtliche Helfer vor Ort sind, die sich um die Tiere kümmern, und dass teilweise für die Hunde auch geeignete Gassigeher gesucht werden.

Interesse an Wildtierstation

Auf großes Interesse stieß der Bericht über die Wildtierstation in Sandhausen, wo unter anderem Vögel, Igel, Enten und Eichhörnchen durch eine sehr engagierte ehrenamtliche Mitarbeiterin wieder aufgepäpppelt werden.