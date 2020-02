Kuddelmuddel in der Stadt

Die „Big Bänd“ mit Oskar Hardung, Karl Dittes und Renate Schnitzer. © Hardung

Schwetzingen.In der gut besuchten Narrenstube der SCG waren die Senioren lustig und heiter. Behütet oder mit Narrenkappe machten sie beim Singen, Lachen und Schunkeln nicht schlapp. Oskar Hardungs besonderer Dank ging an alle Helfer, das Bütten-Ass, die fesche Lola und Sitzungspräsidentin Renate Schnitzer sowie Karl Dittes vom Duo „KaOs“ für ihr Engagement bei der Seniorenfasnacht. Mit dem obligatorischen Geburtstagsständchen übernahm Renate Schnitzer das närrische Zepter.

Hardung ging als erster mit seinem „Schwetzinger Kuddelmuddel“ in die Bütt. „Ihr Leid glaubt mir, die Autofahrer, Schwetzinger und auch die Fremde sind demnächst glücklich und froh, dass in Schwetzinge der alde Messplatz ist immer noch do. Denn wann die Karlsruher Straße wird umgebaut is de Anwohner schon in der Früh der Dag versaut“, reimte er. Die folgende Schunkelrunde vom Duo „KaOs“ und der Auftritt von Köchin Inge Wehe wurde mit viel Applaus honoriert. Die Modedesignerin Helga Weicker führte mit ihrem Model Rosi die neueste Kollektion ihrer Dessous vor.

Helmut Koranda über Trinksprüche

Dann stand Helmut Koranda in der Bütt und berichtete, was so alles an Trinksprüchen im Köchelverzeichnis zu finden sei. Anschließend witzelte „die fesche Lola“ unter Gelächter über ihren Männerverschleiß. Der Senior mit fester Stimme unter den Bütten-Assen war Erich Götze und die Trämps vom Sängerbund, Michael und Oskar Hardung, wussten einiges von der Russlandreise und St. Petersburg, der Katharina im Sarg, Hochzeitsreise auf der Wolga und der Geburt von Arthur in der Heimat zu berichten.

Renate Schnitzer verleiht Orden

Monika Helmling ließ mit zwei alten Schlagern aus der Jugendzeit die Narren von früher träumen. Renate Schnitzer konnte mit ihrem Lottogewinn nicht hinterm Berg halten. Mit viel Applaus und drei donnernden „Ahoi“-Rufen wurde auch sie verabschiedet. Mit ihrer tollen russischen Tracht verteilte sie an alle Redner, Sänger, Helfer und Musiker den Sängerbund-Jahresorden. oh/zg

