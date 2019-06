„Kühler Krug“ in neuen Händen

Schwetzingen/Hockenheim.Die schlechte Nachricht: Die Pizzeria „Pinocchio“ in Hockenheim schließt Ende August. Die gute Nachricht: Das beliebte italienische Restaurant kommt nach Schwetzingen und eröffnet dort Anfang Oktober unter neuem Namen. Der „Kühle Krug“ in der Wildemannstraße hat neue Besitzer. Renate Dengel-Melis und ihr Mann Enrico haben das historische Anwesen gekauft und sind gerade am Umbauen. „Wir haben

...