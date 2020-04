Künstler können sich mit Video um Gage bewerben

Region.Keine Veranstaltungen, keine Auftritte, keine Einnahmen: Viele freie, selbstständige Künstler befinden sich aufgrund der Corona-Krise in einer existenzbedrohenden Situation. Die digitale Kunstaktion „Support your local artist“ als Initiative der Kulturregion Rhein-Neckar und des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN), bietet jetzt in Kooperation mit dem WOW-Magazin für Kunst und Kultur, der Stadt Ludwigshafen, der IHK Tischrunde der Ludwigshafener Wirtschaft, der Freischwimmer GmbH und der BASF SE Soforthilfe an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vom 12. Mai bis 10. Juni 2020 wird auf den Online-Präsenzen der be-teiligten Partner täglich der Videobeitrag eines Künstlers präsentiert. Aus dem künstlerischen Home-Office stellen diese dabei sich und ihre Kunst vor – und beantworten damit Fragen, die alle Kunstschaffenden, Kulturakteure und auch das Publikum derzeit beschäftigen: „Wie beeinflusst die Krise das künstlerische Schaffen?“ „Welche Herausforderungen gibt es?“

Robert Montoto, Leiter des Kulturbüros der Metropolregion Rhein-Neckar, erklärt: „Trotz allem kommen wir momentan vielleicht auch zu Erkenntnissen, die für die Zukunft nützlich sein könnten und der Kunst eine Chance bieten. Wir wollen die Künstler anregen, auch darüber schon jetzt nachzudenken.“

Bis zum 5. Mai können sich Einzelpersonen aus der Metropolregion Rhein-Neckar, die hauptberuflich als selbstständige Künstler arbeiten, mit einem bisher unveröffentlichten Video bewerben. Die Auswahl er-folgt durch ein Losverfahren. Nach der Veröffentlichung der Videos er-halten die Künstler ein Honorar von 500 Euro.

„BASF finanziert die ersten 30 Auftritte. Schnelle und solidarische Hilfe ist jetzt besonders wichtig“, so Karin Heyl, Leiterin des Gesellschaftlichen Engagements der BASF. Angeregt von der Heidelberger Solidaritätsaktion „Solo Fantastico“ und in einer Reihe mit weiteren regionalen Initiativen wie „United We Stream Rhein-Neckar“, bietet auch „Support your local artist“ den Künstlern in der Krise eine Bühne und Unterstützung, um einen Beitrag zur Sicherung ihrer künstlerischen Zukunft zu leisten. zg

Info: Alle Unterlagen zur Teilnahme sind abrufbar unter www.m-r-n.com/syla

