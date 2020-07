Künstlerin Moon Suk: Mit Aktivität zu mehr Frohsinn

2 Fotos ansehen Die Künstlerin Moon hat ihre Texte mit passenden Fotos untermalt. © MOON

„Lass dein Herzblut fließen, mache dich leichter, sei beweglich, lebe fließend.“ Die Künstlerin Moon Suk nimmt den Leser in ihrem Buch „Glücksblume“ mit auf eine Reise durch ihre Welt. Sie teilt ihre Lebensweisheiten, Gedanken und Erlebnisse in Form von Gedichten, Kurzgeschichten und Illustrationen. Die gebürtige Koreanerin schreibt sowohl über ihre persönlichen Glücksmomente, als auch über tragische Lebensereignisse und zeigt uns, wie man das Glück auch nach schweren Schicksalsschlägen wiederfinden kann.

„Glück sind alle Ereignisse im Leben, alle Emotionen auch Trauer oder Wut, denn danach empfindet man das Glück noch intensiver. Für das Glück brauchen wir alles – dunkle wie helle Seiten, das ist Physik. Wie bei den Tageszeiten, so wie die Sonne unter- und wieder aufgeht, können wir weinen und anschließend wieder lachen“, so die Autorin in einer Pressemitteilung. Das Rezept zum Glück liegt, laut Moon, die sich selber als „Glücksmacherin“ bezeichnet, in Aktivität. Es kann nur von allen Seiten empfunden werden, dazu müssen wir aktiv leben. Ihre Texte und Bilder sollen den Leser emotional bewegen und damit in Bewegung versetzen.

Die Entstehung des Buches „Glücksblume“ ist übrigens auch eine Art „Glücksfall“. Die Autorin wurde von Fans darum gebeten und veröffentlichte ihr Werk schließlich per Crowdfunding mit dem Start-up Kreativkind Publishing UG aus Heidelberg (www.kreativkind.fund).

Unsere Zeitung verlost drei „Glücksblume“-Bücher (Wert pro Stück: 22 Euro). Schreiben Sie bis Montag, 13. Juli, 12 Uhr, eine E-Mail an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Glücksblume. Eventuell werden Sie einer der glücklichen Gewinner sein! kaba

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.07.2020