Küssen ist erlaubt – aber diesmal nur online möglich

Zum Valentinstag am Sonntag, 14. Februar, hatten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren mit ihrer Aktion „Küss mich im Schloss“ immer viele Menschen angezogen. Mehrere Tausend Paare kamen in die Schlösser und erküssten sich eine Eintrittskarte. Weil dieses Jahr alle Monumente geschlossen sind, laden die Schlösser und Gärten nun zu einer digitalen Valentinstagaktion ein.

Auf der Internetseite www.schloesser-und-gaerten.de warten Gutscheine: Wer sich meldet, erhält zwei Eintrittskarten für nach der Wiedereröffnung. „Unsere Valentinsaktion ist in jedem normalen Jahr ein erster Höhepunkt.“ Frank Krawczyk, der Leiter des Bereichs Kommunikation, erläutert: „Küss mich sorgt bei den Gästen für gute Laune – und macht auch den Teams in den Monumenten jeden Februar großen Spaß. Es ist eine Wohlfühlaktion am Ende des Winters. Und das können wir alle gerade gut brauchen“, resümiert Geschäftsführer Michael Hörrmann. „Mit dem Valentinsangebot im Internet wollen wir wenigstens einen kleinen Ausgleich bieten. Sobald wir die Tore wieder öffnen können, freuen wir uns auf alle Paare, die ihren Valentinstag bei uns nachholen.“

Mit dabei sind die Schlösser in Heidelberg, Schwetzingen, Mannheim, Ludwigsburg, Solitude bei Stuttgart, Bruchsal, Rastatt, Weikersheim, Bad Urach, das Neue Schloss in Tettnang und das Schloss in Meersburg.

Noch bis 20. Februar kann man auf www.schloesser-und-gaerten.de teilnehmen. Dort lädt eine Auswahlseite dazu ein, sich den Lieblingsort aus zwölf Schlössern auszusuchen. Die Schlossansicht mit dem Kussmund der Valentinsaktion kann man herunterladen und ans eigene Herzblatt versenden – per SMS, E-Mail, Whatsapp oder Messenger. Um die zwei Freikarten zu erhalten, trägt man in ein Kontaktformular die eigene Adresse ein – die Staatlichen Schlösser und Gärten versenden per Post die Tickets. „Wir freuen uns, die Valentinspaare nach der Corona-bedingten Schließung begrüßen zu können“, so Krawczyk. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 12.02.2021