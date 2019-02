Küssen und gewinnen

„Küss mich! Im Schloss!“ Die Valentinsaktion der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg hat in den vergangenen Jahren enorm positive Resonanz gefunden, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Deshalb laden in diesem Februar wieder viele Schlösser im Land dazu ein, den Eintritt per Kuss zu entrichten. Nächste Woche, vom 11. bis 17. Februar, erhalten alle Paare, die sich an der Schlosskasse einen Kuss geben, freien Eintritt ins Monument – auch in Schwetzingen.

Alle, die ihr Foto vor einem der Schlösser bis zum 19. Februar unter dem Hashtag #KüssmichimSchloss auf der eigenen Facebook- oder Instagramseite hochladen, nehmen zudem an einer Verlosung teil. Sie können zwei Tickets für die Soirée Royale im Residenzschloss Ludwigsburg oder für ein Open-Air-Konzert in einem der Monumente der Staatlichen Schlösser und Gärten gewinnen. Wer gewinnen will, muss sein Paarfoto posten, auf dem unbedingt das Schloss deutlich erkennbar sein muss, heißt es weiter.

Fast 4000 Pärchen strömten im Februar 2017 in die Schlösser und bezahlten mit einem Kuss an der Kasse. 2018 waren es dann schon mehr als 4500 Paare – und von den Zwanzigjährigen bis zu den über Sechzigjährigen waren alle Altersgruppen fast gleich stark beteiligt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 05.02.2019