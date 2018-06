„Kuli“ bringt Schriftbild nicht richtig in Schwung

Anzeige

Apropos: Mit Bleistift lernen auch die Erst- und Zweitklässler der Hirschacker-Grundschule die ersten Buchstaben zu schreiben. Das sei wichtig für die Entwicklung der Handschrift, erklärt Schulleiterin Christine Winkler-Knieriem, die „Kulis“ an der Schule auch nicht gerne sieht. „Unsere Schüler machen eine Füllerführerscheinprüfung und dürfen danach mit dem Füller schreiben.“ Dabei müssen die Schüler die Teile des Füllers benennen, sorgsam mit ihm umgehen und einen kleinen Text sauber abschreiben. Winkler-Knieriem ist davon überzeugt, dass die Nutzung des Füllers vor allem aufgrund der ergonomischen Passform wichtig ist und dies für ein flüssigeres und ruhigeres Schreiben sorgt, auch wenn viele der Erst- und Zweitklässler an ihrer Einrichtung den radierbaren Tintenroller bevorzugen. Dessen Nachteil: Durch das Ausradieren von Fehlern entsteht ein unleserliches Schriftbild. Für die Rektorin gibt es das ideale Schreibgerät nicht. Ihrer Ansicht nach muss daher jeder Schüler individuell betrachtet werden: „Im Vordergrund steht die Freude und Motivation am Erstellen von Schreibprodukten“.

Tipp von Kinderärztin

Karin Holzmann, Lehrerin an der Schimper-Schule, hat sich mit Fee und Felicitas aus der sechsten Klasse, Gedanken über den Kugelschreiber gemacht. Er gehört zu den meistgenutzten Stiften, „vor allem, weil er billig ist“, notieren die Schülerinnen. Doch sie stellen fest, dass es auch Nachteile gibt, „da er sich nicht entfernen lässt und man nicht so einfach, wie beim Füller, die Patrone wechseln kann.“ In weiterführenden Schulen hat sich dennoch der „Kuli“ durchgesetzt – mit ihm lässt sich meist schneller schreiben, sehen ältere Schüler darin einen Vorteil.

Für die Eltern, deren Kinder mit „Kuli“ schreiben wollen, hat Kinderärztin Barbara Zielinska-Nolte folgenden Tipp: „Geben Sie ihrem Kind ein Blatt Papier und lassen Sie es mit Füller etwas schreiben. Wenn das Papier durchgedrückt wird, sollten die Kinder noch nicht mit dem Kugelschreiber schreiben.“

Wie auch immer: Auch künftig werden sicherlich viele Einkaufszettel, Notizen, Geschichten und Tagebüchereinträge mit Kugelschreibern zustande kommen. Daher: Weiter alles Gute, „Kuli“!

