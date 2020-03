Kultur den Boden bereiten

Die konsequente Umsetzung des Kommunalwahlprogramms bestimmt die Arbeit der Gemeinderatsfraktion der Grünen, heißt es in einer Pressemitteilung, die uns Prof. Josef Walch im Vorfeld der Sitzung am Mittwoch, 4. März, übermittelt hat. Auf der Tagesordnung stehen gleich zwei von der Fraktion erarbeitete Anträge, die auch im Grünen-Programm als Ziele formuliert sind.

„Kulturentwicklungsplanung für die Stadt Schwetzingen“ lautet einer der beiden Anträge. In ihrem Wahlprogramm für 2019 heißt es dazu: „Kommunale Kulturpolitik prägt das Erscheinungsbild der Stadt, fördert das Zusammenleben im Inneren und ist ein zentrales Element der Lebensqualität. Schwetzingen verfügt über ein attraktives und bedeutendes kulturelles Erbe mit einer großen Ausstrahlung nach außen. Um dieses Potenzial zu nutzen und auszubauen, bedarf es einer langfristigen, nachhaltigen und finanziell abgesicherten Entwicklungsplanung.“ Nun legen die Grünen einen sorgfältig erarbeiteten und umfassenden Antrag vor, um den Prozess einer Kulturentwicklungsplanung für Schwetzingen in Gang zu setzen, schreibt Walch.

„Bereits 2011 gab es zu diesem Thema Überlegungen des städtischen Kulturamtes“, so Walch: „Es gab viele gute Ideen in diesem Positionspapier, aber leider ist der Prozess ins Stocken geraten, vieles auf der Strecke geblieben“, kritisiert er. Schon damals wurde die Einrichtung eines Kulturausschusses des Gemeinderates angeregt, es dauerte bis 2019, bis dieser wichtige kommunale Ausschuss installiert worden sei. „Nach jahrelangem Diskussionsprozess wurde die Sanierung des Rothacker’schen Hauses zum Stadt- und Spargelmuseum beschlossen, ein zentrales Projekt der kommunalen Kulturentwicklung und des Profils der Stadt“, schätzt Walch ein.

Wünsche der Bürger einbeziehen

Mit ihrem Antrag zielen die Grünen darauf ab, Leitlinien und Handlungsstrategien für die kommenden fünf Jahre für die städtische Kulturpolitik zu erarbeiten. In diesen Prozess sollen Ideen und Wünsche von Bürgern, insbesondere der Kulturschaffenden, und der im Bereich Kultur engagierten Vereine einfließen. „Die Kulturentwicklung für die Stadt versteht sich als transparenter und offener Prozess, als Reflexion der Rolle der Kultur in der Stadt und die zukünftige Bedeutung als Kulturstadt“, so die Grünen.

Weiterhin steht auf Antrag der Fraktion ein Bericht der Stadtverwaltung auf der Tagesordnung – über Maßnahmen zur Verminderung von Plastikabfällen auf kommunaler Ebene. Was wird getan, um den Plastikabfall in Schwetzingen zu verringern, so der Kern der Anfrage, die Oberbürgermeister Dr. Pöltl in der Sitzung beantworten soll.

Der Verbrauch von Plastikmaterial bei Verpackungen und bei Einwegprodukten ufere weiter aus und stoße bei Bürgern auf Ablehnung und Kritik. Nicht nur Nachhaltigkeit, also Langlebigkeit, sondern auch der Verbrauch von Plastik und plastikbeschichteten Materialien gelte es dabei zu beachten, denn die Quote für ein wirkliches Recycling sei gering. Meist werde das mühevoll gesammelte und getrennte Plastikmaterial thermisch verwertet, also verbrannt – oder gar in andere Länder exportiert, so die Grünen.

Wer einen Blick auf unsere Straßenränder, Grünanlagen und in die städtischen Mülleimer werfe, könne nicht übersehen, dass es sich auch um ein kommunales Problem handle. „Was kann unsere Kommune tun, um Vorbild bei der Verwendung plastikfreier Produkte zu sein und wie will sie Bürger und Gewerbetreibende unterstützen, die weniger Einweg- und Verpackungsplastik benutzen wollen“, fragen Stadträtin Dr. Susanne Hierschbiel und Stadträtin Kathrin-Vobis Mink. zg

