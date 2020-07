Kultur der Region steht im Fokus

„Die Corona-Krise stellt viele Künstler und andere Kulturschaffende vor existenzielle Probleme: Theater, Kinos, Museen, Galerien und Konzerthäuser waren lange geschlossen oder sind es immer noch, Auftritte und Touren mussten verschoben oder abgesagt werden, vor allem kleinere kulturelle Einrichtungen stehen vor dem Aus oder müssen neue, innovative Wege finden, sich zu behaupten, heißt es in einer Pressemitteilung der Linken.

Dies treffe auch ganz konkret auf den Rhein-Neckar-Kreis zu. Unter dem Motto „Systemrelevant? Kultur und Bildung in Europas Regionen“ diskutieren die Linke Schwetzingen und der Kreisverband Rhein-Hardt deshalb am Montag, 20. Juli, ab 19 beim gemeinsamen solidarischen Online-Stammtisch, wie eine progressive Kulturpolitik in der Region, in Deutschland und in Europa aussehen kann. Als Expertinnen zum Thema haben sich die Linken die Europaabgeordnete Martina Michels und deren wissenschaftliche Mitarbeiterin Konstanze Kriese eingeladen. Michels ist Leiterin der Delegation Die Linke im Europaparlament und deren Sprecherin für Digitalisierung, Kultur-, Medien- und Regionalpolitik, sowie Mitglied im Ausschuss für Regionale Entwicklung und stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung. Vortrag und Diskussion werden moderiert vom Landtagskandidaten Florian Reck. Eingeladen sind alle Menschen in der Region, die sich für Kultur- oder Europapolitik interessieren. zg

Info: Unter diesem Link kann teilgenommen werden: https://viko.die-linke.de/b/flo-qat-cwp

