Gesund und lecker

Schwerpunkt ist aber der Kiosk, der in der Vergangenheit wenig zuverlässig geöffnet hatte, was für die Besucher oft ärgerlich war, auch wegen der deswegen geschlossenen Toiletten. Aber das ist Vergangenheit, ab Freitag soll hier nicht nur verlässlich jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet werden, sondern auch ein äußerst abwechslungsreiches Verpflegungsangebot serviert werden. „Einen normalen Imbiss hätte ich nie eröffnet“, gab Kay Kompenhans zu. bei ihm zieht die Kultur auch in den innen wie außen völlig neugestalteten Kiosk ein. Der neue Betreiber bringt nicht nur 16 Jahre Gastronomie und Hotelerie-Erfahrung mit, sondern auch viele Ideen und Kontakte sowie jede Menge Kreativität und Herzblut mit.

Einen dieser Kontakte hat er beim Kreieren der Speisekarte genutzt: den zu Gregor Raimann. Der gelernte Koch hat als Gastronomieberater einen ausgezeichneten Ruf und ist zum Beispiel für Kreuzfahrtschiffe tätig. „Wir wollten eine gute Mischung aus gesund und lecker hinkriegen“,das war Kompenhans’ Maxime. Zwar gebe es auch die klassische Currywurst und Fritten, aber eben auch Gemüsedips, außergewöhnliche Pizzen – oder seinen speziellen „Frozen Joghurt“, ein weiterres Projekt des Unternehmers Kay Kompenhans.

Und weil er sich als Familienvater auch seiner Verantwortung für diesen Planeten bewusst ist, gibt’s am „Alla hopp“-Kiosk auch Umweltkultur: Es wird kein herkömmliches Einweggeschirr verwendet, sondern „hundertprozentig kompostierbares“. Das gilt sogar für die Löffel für den „Frozen Joghurt“ – die sind aus biologisch abbaubarem und nachhaltigem Zuckerrohr.

Opernarien zur Eröffnung

Von der Esskultur ist es zur Trinkkultur nicht weit, deshalb freute sich nicht nur Welde-Brauereichef Dr. Hans Spielmann besonders darüber, dass Opernsängerin Tanja Hamleh zum Abschluss eines der berühmtesten Trinklieder aus „La Traviata“ zum Besten gab.

„Dieser Kulturakzent wird auch hier Einzug halten“, kündigte Kay Kompenhans an. Das lässt erwarten, dass nicht erst in drei Jahren wieder Musik auf der „Alla hopp“-Anlage erklingen wird, sondern schon in diesem Sommer. Und Märchenerzähler Peter Lemke steht auch schon in den Startlöchern. „Diese kulturell-musikalische Kreativität lässt vermuten, dass hier einiges möglich ist“, schätzt auch Oberbürgermeister Pöltl.

