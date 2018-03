Kulturwandel in den Köpfen notwendig

Anzeige

Region wird profitieren

Rund 50 Schwetzinger und zahlreiche Vertreter von Unternehmen, Verbänden und der Stadtverwaltung hatten unter Leitung des Klimaschutzbeauftragten Patrick Cisowski beim Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit zusammengearbeitet. In zwei Klima-Werkstätten waren Ideen, Wünsche und Visionen gesammelt und zu ersten Projektvorschlägen entwickelt worden. Im zweiten Schritt waren die ambitionierten, aber erreichbaren Klimaschutzziele konkretisiert worden. „Die Region wird wirtschaftlich profitieren“, versprach Karg. Die Energiekosteneinsparung bezifferte er auf rund 230 Millionen Euro bis 2030.

Patrick Cisowski, der Leiter der Stabstelle Klimaschutz, Energie und Umwelt, erläuterte die Ziele und das Leitbild. Schwetzingen möchte in den öffentlichen Liegenschaften und bei der Straßenbeleuchtung einen klimafreundlichen und ressourcenschonenden Einsatz von Energie und Produkten vorantreiben. Die Energie-Infrastruktur soll um klimaschonende Technologien ergänzt werden. Motorisierter Individualverkehr soll, wo möglich, vermieden oder auf den Umweltverbund mit Fahrrad und ÖPNV verlagert werden. Nachhaltige Technologien für Energieeffizienz und Energiegewinnung würden vor Ort erlebbar gemacht. Umwelt- und Naturschutz sollten in der Stadtentwicklung hohe Priorität genießen. Man möchte schauen, „ob Schwetzingen auf die Folgen des Klimawandels eingestellt ist“, führte Cisowski aus.

In der anschließenden Podiumsdiskussion blickten Praktiker, die nicht in den Prozess eingebunden waren, von außen auf das Thema. Wie werden Klimaschutzprojekte erfolgreich umgesetzt und von wem, lautete die Frage. Für die Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur Mannheim, Tina Götsch, hat ein Klimaschutzkonzept einen Maßnahmenplan für die nächsten drei bis fünf Jahre. Jürgen Obländer, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Bau und Vermögen des Rhein-Neckar-Kreises, berichtete vom 2013 gestarteten Klimaschutzkonzept des Kreises. Von Anfang an seien die Kommunen mit eingebunden gewesen. Mit der Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur (KliBA) habe man einen Partner gefunden. In allen Kommunen werde eine Grundberatung für die Bürger geboten. Klimaschutz-Manager kontrollierten die weitere Entwicklung. „Wir waren in diesem Schuljahr in 61 Schulen in 167 Klassen“, berichtete Obländer.

Kleiner Baustein

Für Professor Dr. Orestis Terzidis, Leiter des Instituts für Entrepreneurship, Technologiemanagement und Innovation am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), ist ein Klimaschutzkonzept der erste Schritt zur „Bewusstwerdung innerhalb der Kommune und der Bevölkerung“. Eine BDI-Studie habe gezeigt, dass die Ziele bis 2050 technologisch und ökologisch machbar seien. Die Politik müsse aber an gewissen Stellen noch weitere Weichen stellen.

Dr. Frieder Schmitt, Leiter Technologie und Innovation der Vogel Clean Energy GmbH, sprach gar von einem „Kulturwandel“. Ein Klimaschutzkonzept sei ein „kleiner, aber wesentlicher Baustein“, gratulierte er der Stadt. Man brauche dafür vor allem Professionalität – „und die regulatorischen Rahmenbedingungen müssen stimmen. „Die Partizipation am Klimaschutz muss zum Kulturwandel in unseren Köpfen führen“, appellierte der Berater.

Mit wenig viel erreichen

Pascal Stocké, Klimaschutzmanager und Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Klimaschutz, berichtete aus der Verbandsgemeinde Leiningerland im Landkreis Bad Dürkheim. Ein Klimaschutzkonzept wirke nur, „wenn man es auch auf kommunaler Ebene umsetzt“. Und es gebe eine „gute Hilfestellung gegenüber den kommunalen Entscheidungsträgern“. In den vergangenen zwei Jahren habe man in den gemeindeeigenen Liegenschaften eine Einsparung von 150 000 Euro erzielt, meldete Stocké stolz. Naturschutzverbände und Vereine seien Partner bei der Umsetzung außerhalb der Verwaltung.

OB Pöltl geht meistens zu Fuß ins Rathaus, er hat sich einen Elektroroller angeschafft und fährt ein Erdgas-Auto, auf dem Dach des Eigenheims ist eine Solaranlage installiert: „Man kann mit wenig relativ viel erreichen“, meinte der Rathaus-Chef. Jeder Bürger könne für seinen Bereich ein klares Ziel festlegen. Je mehr man sich mit dem Konzept befasse, je weniger skeptisch sei man auch.

Was kann ein Klimaschutzkonzept bewirken? Karg fragte nach eventuellen Hindernissen. „Kümmerer“ müssten das Projekt immer weiter vorantreiben, antwortete Tina Götsch. Mit der Abarbeitung aller vorgeschlagenen Maßnahmen sei man noch lange nicht am Ziel: „Deshalb immer wieder motivieren und neue Aspekte einfließen lassen.“ Dabei gehe es nicht nur um die klassische Sanierung der Heizung, sondern auch um Themen wie Konsum und Ernährung. Pascal Stocké empfahl, „die Luft drin zu halten“. Die größten Hemmnisse für ihn: Wenn die Politik nicht hinter dem Klimaschutz steht, die Finanzlage der Kommune nicht stimmt und keine Mitstreiter vor Ort sind.

Auch die Entwicklung der Technologien spielten eine bedeutende Rolle, führte Wissenschaftler Terzidis aus. Die Investition in den Klimaschutz sei rentabel, bekräftigte Schmitt und sprach von „gut angelegtem Geld: Auch ein kleines Blockheizkraftwerk lohnt sich. Innovation ist das Prägende für unsere Zukunft“.

„Wir sollten heute das tun, was wir können“, forderte Pöltl, die Innovation nicht aus dem Auge zu verlieren, aber erst einmal das Machbare angehen. Die Diskussionen, die beispielsweise in Berlin geführt würden, seien zwar wichtig, „helfen uns aber vor Ort gar nicht weiter“.

Das Klimaschutzkonzept ist erstellt, die Umsetzung kann beginnen. Die Beratungsagentur B.A.U.M. ziehe sich jetzt zurück, sagte Karg. Die Bürger sollen weiter mit eingebunden werden, war sich das Podium einig. Die Stadt agiere als Aktivator, Motivator und Unterstützer.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.03.2018