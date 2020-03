Kundencenter zu

Region.Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) neue Regionen zum COVID-19-Risikogebiet erklärt hat und sich die Lage weiter verschärft hat, reagiert nun auch die AOK.

Die größte Krankenkasse im Südwesten schließt ab sofort alle Kundencenter für den Publikumsverkehr und betreut die Versicherten verstärkt telefonisch und per E-Mail, heißt es in einer Pressemitteilung. Hier hat die Krankenkasse ihre Kapazitäten aufgrund der außergewöhnlichen Situation aufgestockt. Die zentrale Servicenummer für die Region lautet 0621/97 60 99 72 und die E-Mail-Adresse aok.rhein-neckar-odenwald@bw.aok.de. Die einzelnen Kundencenter sind zudem über ihre örtliche Telefonnummer erreichbar. Die 23 Kundencenter in Mannheim, Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis bleiben für Publikumsverkehr vorerst bis 31. März geschlossen. Ziel ist es, einen aktiven Beitrag zur Eindämmung des Virus und damit für die Gesundheit der Bevölkerung zu leisten. zg

