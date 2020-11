Kundenforum und Redaktion ziehen um

Das wird nochmals ein Kraftakt: Am Samstag wird im bisherigen Pressehaus in der Carl-Theodor-Straße 1 die gesamte Technik abgebaut und am Montag in der Carl-Theodor-Straße 2 (Haus Grüner Baum) alles wieder aufgebaut und in Betrieb genommen. Redaktion und Mediaverkauf arbeiten an diesen Tagen von zu Hause aus, das Kundenforum muss leider am Samstag und Montag geschlossen bleiben. Auch telefonisch werden wir am Montag frühestens am Nachmittag wieder erreichbar sein. Dafür bitten wir schon jetzt für Verständnis. Was weiter funktioniert, das ist die Erreichbarkeit aller Abteilungen per E-Mail. Da können Sie auch gerne einen Rückrufwunsch übermitteln, wir melden uns dann möglichst umgehend bei Ihnen (bitte die Telefonnummer nicht vergessen).

Damit wird dann der Umzug ins neue Domizil der Schwetzinger Zeitung vollendet. Notwendig war das geworden, weil die SZ bisher über drei Stockwerke verteilt in nicht isolierten Räumlichkeiten untergebracht war. Das hat vor allem im Sommer zu äußerst schweißtreibender Tätigkeit geführt. Zustände, die mit modernem Arbeitsschutz einfach nicht mehr in Einklang zu bringen waren. Als es gelungen ist, zum gleichen Mietzins gleich gegenüber in ein nach denkmalschutzrechtlichen Bedingungen kernsaniertes Gebäude umzuziehen, haben wir das gerne angegangen.

Dort soll im Erdgeschoss beim Kundenforum auch eine kleine Veranstaltungsfläche und ein Pressecafé entstehen. Beides allerdings erst, wenn die Pandemie dies wieder erlaubt. Für das kleine Café suchen wir übrigens noch eine Betreiberin oder einen Betreiber auf selbstständiger Basis (bei Interesse bitte 06202/205-302 anrufen). Auch der Tag der offenen Tür, der noch im November geplant war, muss leider ins neue Jahr verschoben werden, wie auch die Feier zum 140-jährigen Bestehen der SZ.

Info: sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de; sz-anzeigen@schwetzinger-zeitung.de oder sz-vertrieb @schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.11.2020